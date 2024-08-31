Президент акцентував на важливості ухвалення рішень про далекобійність ударів України.

Очистити українське небо від російських керованих авіабомб - це сильний крок, щоб змусити Росію шукати закінчення війни та справедливий мир, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні 31 серпня.

"І я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини: нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення - саме те, що може найбільш правильно вплинути на події", - зазначив він.

При цьому Зеленський нагадав про вже наявні домовленості з партнерами щодо систем ППО та ракет до них.

"Важливо якомога швидше все це реалізувати. Ми працюємо в ці дні ще активніше заради саме таких новин - про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати всім у світі, хто нам допомагає", - додав президент.

Удари по Росії західною зброєю - актуальне

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Велика Британія підтримує використання Україною ракет Storm Shadow по Росії, але не буде публічно закликати до цього кроку через побоювання, що це спровокує конфлікт зі США.

Водночас повідомлялося, що США не хочуть давати Україні дозвіл на удари своєю далекобійною зброєю по території РФ. У Штатах нібито сподіваються в майбутньому "перезавантажити" відносини з Москвою.

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