Минулої доби внаслідок обстрілів російською армією підрозділів ДСНС загинуло 12 осіб, травмовано 24.
Про це повідомили у ДСНС України.
Крім того, знищено 39 будівель, пошкоджено 24 будівлі, захоплено дві пожежно-рятувальних частини.
На захопленій території функціонує 121 пожежно-рятувальний підрозділ.
Також знищено 55 одиниць техніки, захоплені дві одиниці, а пошкоджені 15 одиниць техніки.
Нагадаємо, 24 лютого рано вранці російські війська вдерлися на українську територію. Пізніше Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану в Україні.
Супротивник обстрілював військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння й авіацію проти мирних населених пунктів, зокрема, атакував Київ, Харків і Маріуполь.
За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, в українській державі за час війни з Росією вже загинули 406 осіб.