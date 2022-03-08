Окупанти захопили дві пожежно-рятувальні частини.

Минулої доби внаслідок обстрілів російською армією підрозділів ДСНС загинуло 12 осіб, травмовано 24.

Про це повідомили у ДСНС України.

Крім того, знищено 39 будівель, пошкоджено 24 будівлі, захоплено дві пожежно-рятувальних частини.

На захопленій території функціонує 121 пожежно-рятувальний підрозділ.

Також знищено 55 одиниць техніки, захоплені дві одиниці, а пошкоджені 15 одиниць техніки.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці російські війська вдерлися на українську територію. Пізніше Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану в Україні.

Супротивник обстрілював військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння й авіацію проти мирних населених пунктів, зокрема, атакував Київ, Харків і Маріуполь.

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, в українській державі за час війни з Росією вже загинули 406 осіб.

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