Окупант розповів про те, що відбувається з російськими військовими на території України.

24 лютого 2022 року Російська Федерація агресивно вторглася на територію незалежної України і влаштувала тут повномасштабну війну, в результаті якої гинуть військові, діти, мирні жителі і повністю руйнується інфраструктура.

І якщо РФ планувала захопити Україну за два-три дні, то зараз окупанти розуміють, що тут на них ніхто не чекав.

Так, один з них у телефонній розмові поскаржився на втрати у своєму батальйоні, а також сказав, що йому дуже страшно перебувати в Україні.

"Тут страшно, капець як. Тут трохи прошляпив і тобі кінець. Пацанчик вийшов з танка, стояли разом, курили. Він трохи відволікся і куля в чолі, прикинь?",- сказав окупант.

Вас також можуть зацікавити новини: