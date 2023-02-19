За його словами, українські війська чинять опір і готують наступну контратаку.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська захищатимуть Бахмут, поки це буде розумно.

Відповідаючи на запитання журналіста італійської газети Corriere della Sera про бої за Бахмут Донецької області, він сказав, що Збройним Силам України важливо відстояти його, але не "за всяку ціну".

"Так, це не особливо велике місто. Власне як і багато інших на спустошеному росіянами Донбасі. Нам важливо його відстояти, але не за всяку ціну і щоб всі загинули. Будемо воювати, поки це буде розумно. Росіяни потім хочуть далі до Краматорська і Слов'янська, до кордонів Донбасу і до Дніпра, якщо зможуть. Ми чинимо опір, а тим часом готуємо наступну контратаку", - сказав він.

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Журналіст запитав, чи зможе Україна встояти в затяжній війні, до якої готується Путін. "Ми готуємося до короткої війни і до нашої перемоги. Чим швидше, тим менше у нас буде жертв. У 2014 році конфлікт застиг і у нас не ладилося. Мінські домовленості дали Путіну час підготувати торішню раптову атаку, ми більше не потрапимо в ту ж пастку. Наші солдати більш мотивовані, тому що вони захищають свої сім'ї, свої будинки", - зазначив Зеленський.

За його словами економічні санкції проти Москви дають Україні "час і простір" для самоорганізації.

Бої за Бахмут

Російські окупанти вже довгий час активно штурмують Бахмут, проте українські військовослужбовці тримають оборону. За даними української розвідки, наступ на Бахмут очолює Російська ПВК "Вагнер".

15 лютого українські прикордонники здійснили наліт на російські позиції під Бахмутом, ліквідували загарбників і взяли в полон "вагнерівця".

Також повідомлялося, що через невдалі штурмові дії окупантам довелося весь день евакуювати вбитих і поранених.

На думку експерта Defense Express Івана Киричевського, оборона Бахмута дозволяє Силам оборони провести підготовку до контрнаступальних дій.

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