Чиновники не володіють ніякою інформацію про заплановане розгортання пунктів тимчасового розміщення для біженців.

У адміністрації губернатора Ростовської області нічого не знають про евакуацію до міста мешканців ОРДО, про що сьогодні заявляв ватажок терористів "ЛНР" Денис Пушилін.

Про це в коментарі Znak.com повідомила прес-служба адміністрації.

Чиновники не володіють ніякою інформацію про заплановане розгортання пунктів тимчасового розміщення для біженців. Про "рішення" терористів дізналися з новин.

У прикордонному управлінні ФСБ у Ростовській області журналістам не стали коментувати заяви Пушиліна. У регіональному управлінні МНС сказали, що такими питаннями займаються органи місцевого самоврядування.

Що передувало

18 лютого ватажок терористів "ЛНР" Денис Пушилін заявив про нібито підготовку з боку України "наступу" і у зв’язку з цим оголосив евакуацію населення окупованої частини Донеччини до Ростовської області.

З таким же "зверненням" пізніше виступив його поплічник, ватажок російських найманців "ЛНР" Леонід Пасічник. Водночас у мережі стала з’являтися інформація про нібито негайну мобілізацію чоловіків у ОРДЛО.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував нібито підготовку до "наступу" Збройних сил: "Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню".

Цього ж дня російський президент Володимир Путін під час зустрічі з Лукашенком вкотре схиляв Україну до прямих переговорів зі своїми маріонетками в ОРДЛО.

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