Військова влада столиці відзвітувала про результати роботи ППО минулої ночі.

В ході нічної атаки над Києвом сили ППО виявили і знищили понад 20 повітряних цілей. Жодного влучання ракет по призначених цілях не сталося, повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

"Знов ніч. Знов сирена. Знов масована ракетна атака, потенційно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Пуски були здійснені традиційно - із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. За попередньою інформацією, силами і засобами ППО в повітряному просторі навколо столиці було виявлено і знищено понад 20 повітряних цілей ворога! Всі збиті, влучань не було", – йдеться в повідомленні.

Однак падіння уламків завдало певної шкоди на землі. Так, у Деснянському районі столиці пошкоджено дорожнє покриття, лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибито вікна магазину. Даних про можливих постраждалих поки немає.

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Пізно ввечері 5 червня російський агресор атакував Харків ракетами С-300. За словами мера Ігоря Терехова, ударів було завдано по центральній частині і по Слобідському району міста.

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