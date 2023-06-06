На Київщині працює протиповітряна оборона.

В ніч на 6 червня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Зараз на мапі повітряних тривог "почервоніли" Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська та Київська області.

О 01:00 влада повідомляла, що на Київщині вже працює протиповітряна оборона, є підвищена небезпека.

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Оновлено о 02:07: Тривоги поширилися на Черкаську, Кіровоградську, Вінницьку та Житомирську області.

Оновлено о 02:37: Наразі тривогу оголосили на всій території України.

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Російські обстріли України 5 червня

Нагадаємо, що вчора російські війська обстрілювали українські міста з різних видів озброєння.

У Херсонській області окупанти застосували і запалювальні боєприпаси. Відомо, що під час одного з обстрілів загинула жінка.

У Харківській області загарбницькі війська вдарили по трубопроводу з аміаком. Місцева влада повідомляє, що через постійні обстріли думає над можливість евакуації дітей та людей дорослого віку з прикордонних населених пунктів.

Вночі у Харкові пролунали гучні вибухи. За попередніми даними ОВА, росіяни вдарили по місту ракетами С-300, є влучання у двох районах.

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