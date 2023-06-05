У понеділок, 5 червня, у Харкові пролунали гучні вибухи.
Це підтвердив мер міста Ігор Терехов у своєму офіційному Telegram-каналі. За словам очільника міста, Харків знаходиться під ракетним ударом російських окупантів. "Харків під ракетним ударом. Містяни чують вибухи - шонайменше пролунало кілька", - написав він.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про влучання у Слобідському та Шевченківському районах міста.
"Попередньо - ракети С-300. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Дані уточнюються, профільні служби працюють на місцях влучань", - написав він.
Згодом Терехов додав, що зафіксовано "прильоти" у центрі та у Слобідьскому районі міста. "ДСНС працює на місцях вибухів. За попередньою інформацією - на даний момент без постраждалих, але обстеження територій, що опинилися під ударом, триває", - додав він.
Російські обстріли України: останні новини
Як відомо, сьогодні російські загарбницькі війська обстріляли Херсонську область, застосувавши заборонені запалювальні боєприпаси. Вніслідок однієї з атак загинула жінка.
Ввечері стало відомо, що окупанти пошкодили трубопровід з аміаком у Куп’янському районі Харківської області. У обласній військовій адміністрації згодом повідомили, що наявність аміаку у повітрі відсутня.
За добу окупанти обстріляли 26 населених пунктів Харківської області. Під час удару по Балаклії постраждали 8 людей, щонайменше одна - загинула.
Голова військової адміністрації Олег Синєгубов казав, що через посилення обстрілів місцева влада розглядає можливість примусової евакуації дітей та людей дорослого віку з низки прикордонних населених пунктів.