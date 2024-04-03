РФ на 1 червня готує мобілізацію 300 тисяч військових, зазначив президент.

Президент Володимир Зеленський розповів, чи планується в Україні мобілізація півмільйона осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної з президентом Фінляндії Александром Стуббом заяви для ЗМІ сьогодні в Києві. Зокрема, відповідаючи на запитання, скільки цього року осіб планують мобілізувати після аудиту головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського, президент сказав: "Півмільйона нам не потрібно. Я вдячний главкому за аудит. Важливо, що він знайшов сили і в середині ЗСУ. А відповідна кількість, яка не була на фронті, вони на фронті будуть".

Що стосується того, скільки осіб буде мобілізовано, Зеленський заявив, що "поки не готовий це сказати". Водночас глава держави наголосив, що Росія на 1 червня готує мобілізацію 300 тисяч військових.

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Як повідомляв УНІАН, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив нещодавно, що вже немає потреби у мобілізації 500 тисяч людей.

"Після перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра була суттєво зменшена. Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців", - зазначив Сирський.

За його словами, наразі переглядається чисельність певних військових частин, які не беруть участі у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності.

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