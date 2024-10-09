Ворог також запускає дрони на оптоволокні, які не знаходить РЕБ.

Російські окупанти поблизу Торецька застосовують проти Сил оборони реактивний бомбомет РБУ-6000 "Смерч-2". Про це сказав прес-офіцер 28-ї окремої механізованої бригади Євген Алхімов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що на Торецькому напрямку ворог штурмує малими групами, але перед цим відбувається досить потужне бомбардування українських позицій КАБАМи. За його словами, ворог залучає не дуже багато техніки:

"Але останнім часом ворог використовує по нас корабельну установку РБУ – 6000, яка налаштована на базу МТ- ЛБ. Це дуже така потужна річ. Вони можуть кілька разів на день обстрілювати наші позиції".

За його словами, противник намагається будь-якими методами подавити піхоту Сил оборони, щоб потім малими групами зайти на позиції, але наші підрозділи відбивають атаки росіян. Він додав, що завдяки дронам вдається зупинити більшість штурмів. "Дуже часто буває так, що штурмові групи росіян не дістаються навіть до наших окопів, а просто знищуються на підходах дронами", - розповів прес-офіцер 28-ї ОМБ.

Алхімов зазначає, що окупанти застосовують дрони на оптоволокні. "Ворог постійно еволюціонує, тобто вони постійно щось нове вигадують. І останнім часом все частіше ми почали стикатися з такими дронами. Це по суті як протитанкова керована ракета, але нею можна керувати в реальному часі – зупинити, змінити напрямок. І засоби РЕБ проти неї не дієві, бо вона на оптоволокні літає, тому тут тільки механічно, тобто стрілецькою зброєю можна збити таке FPV", - сказав він.

Бомбомети РБУ-6000 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, росіяни встановлюють морські реактивні протичовнові бомбомети РБУ-6000 на бронетранспортери МТ-ЛБ ("мотолига").

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначав, що окупанти таким чином намагаються вирішити проблему вогневої потужності і дальності.

За його словами, ці установки можуть вести вогонь на дистанції до 4,5 км, а бомби РДБ-60 - це, по суті, некерований реактивний снаряд 212-мм із фугасною бойовою частиною масою 23,5 кг при загальній масі снаряда - 119 кг.

Системи РБУ- 6000 призначені для знищення торпед і підводних човнів противника.

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