Також Росія завдає ударів по Харкову та області ракетами.

Унаслідок обстрілів російських окупантів на Харківщині сьогодні загинули троє мирних жителів, ще двох було поранено.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зауважив, що останніми днями російські окупанти, які не можуть досягнути успіху в боях проти Збройних сил України на Харківщині, посилили обстріли обласного центру та інших населених пунктів.

"Ми фіксуємо удари з систем РСЗО по Київському, Шевченківському, Салтівському та Індустріальному районах Харкова. Також ворог завдає ударів по Харкову та області ракетами. Є влучання в промислову зону, в заклади освіти", - написав голова ОВА.

Так само, додав він, ворог б'є по Чугуєву, Лозовій, по Золочівській та Дергачівських громадах.

"На жаль, гинуть та отримують поранення мирні люди. Лише за сьогодні протягом дня загинули 3 людини - 65-річна жінка в Кутузівці, 61-річна жінка та 49-річний чоловік в Балаклії", - констатував Синєгубов.

Крім того, повідомив він, внаслідок денних обстрілів Індустріального району Харкова було поранено двох людей.

Голова ОВА зауважив, що кілька останніх днів обстріли Харкова фіксувалися в проміжок часу між 23:00 та 00:00.

"Але ворог діє підступно. Сьогодні артобстріли тривали протягом дня", - написав він.

Раніше повідомлялося, що окупанти розпочали широкомасштабний наступ на Луганщині, підтягнувши усі резерви.

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