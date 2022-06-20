Коза "знешкодила" кількох окупантів на Запоріжжі / ілюстрація ua.depositphotos.com

У захопленому росіянами селі Кінські Роздори на Запоріжжі українська коза випадково "знешкодила" кількох окупантів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Близько сорока російських загарбників розмістилися у приміщенні місцевої лікарні. Окупанти зосередили по периметру будівлі вибухівку у вигляді розтяжок, які слугували "круговою охороною".

Однак розтяжки спрацювали проти загарбників. Їх активізувала коза, яка прийшла з території одного із прилеглих господарств. В результаті хаотичного руху, тварина "знешкодила" декілька гранат. Внаслідок ланцюгового спрацювання боєприпасів кілька окупантів отримали поранення різного ступеню тяжкості.

У розвідці не уточняють, чи вижила коза після операції зі знешкодження ворогів.

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Нагадаємо, що раніше жителька села Перемога на Київщині "віджала" в російських окупантів цинк з боєприпасами та передала українським захисникам.

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