У Сєвєродонецьку бої тривають вже у промзоні.

Російські окупанти розпочинають широкомасштабний наступ в Луганській області, вони накопичили достатню кількість резервів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Вкрай важка ситуація по всій лінії Луганського фронту. Констатуємо, що орки розпочинають широкомасштабний наступ в нашій області, вони накопичили достатню кількість резервів і сьогодні у вогні всі вільні населені пункти області", - йдеться у повідомленні Гайдая.

За його даними, у Сєвєродонецьку бої тривають вже у промзоні, українські війська контролюють лише територію заводу "Азот".

"Рашисти наступають уздовж траси "Лисичанськ-Бахмут", ближні до неї населені пункти під постійними обстрілами. Цілий день потерпає від масованих російських обстрілів Лисичанськ", - повідомив Гайдай.

Він зазначаив, що наразі встановити кількість жертв у місті неможливо.

"Українські захисники не знаходяться в оточенні, більш того - наносять суттєвих втрат ворогу. Лікарні та морги на окупованих територіях переповнені рашистами. Пвійна з росропагандистські новини про якісь "ультиматуми" - маячня", - підкреслив він.

Нагадаємо, з Луганщини за добу евакуювали ще 43 людини. Щоб забрати людей, поліцейські та волонтери об'їжджають бомбосховища і домівки.

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