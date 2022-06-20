Російські окупанти розпочинають широкомасштабний наступ в Луганській області, вони накопичили достатню кількість резервів.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Вкрай важка ситуація по всій лінії Луганського фронту. Констатуємо, що орки розпочинають широкомасштабний наступ в нашій області, вони накопичили достатню кількість резервів і сьогодні у вогні всі вільні населені пункти області", - йдеться у повідомленні Гайдая.
За його даними, у Сєвєродонецьку бої тривають вже у промзоні, українські війська контролюють лише територію заводу "Азот".
"Рашисти наступають уздовж траси "Лисичанськ-Бахмут", ближні до неї населені пункти під постійними обстрілами. Цілий день потерпає від масованих російських обстрілів Лисичанськ", - повідомив Гайдай.
Він зазначаив, що наразі встановити кількість жертв у місті неможливо.
"Українські захисники не знаходяться в оточенні, більш того - наносять суттєвих втрат ворогу. Лікарні та морги на окупованих територіях переповнені рашистами. Пвійна з росропагандистські новини про якісь "ультиматуми" - маячня", - підкреслив він.
Нагадаємо, з Луганщини за добу евакуювали ще 43 людини. Щоб забрати людей, поліцейські та волонтери об'їжджають бомбосховища і домівки.