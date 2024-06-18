Українські військові зупинили ворожий наступ у Вовчанську та взяли окупантів в оточення, пише видання.

Сотні російських окупантів продовжують перебувати в оточенні на Вовчанському хімічному заводі через щільні обстріли українськими плануючими бомбами. Нещодавно 30 росіян здалися в полон, ще близько 400 нікуди не можуть ні втекти, ні сховатися, повідомляє Forbes.

Зазначається, що минулих вихідних кілька ворожих батальйонів намагались захопити хімічний завод в центрі Вовчанська. Місто було першою великою ціллю північного наступу РФ, який розпочався 10 травня і, ймовірно, мав на меті остаточне захоплення Харкова. Однак ворожому північному угрупованню військ, чисельністю в десятки тисяч солдатів, так і не вдалося пройти Вовчанськ.

"Кілька українських бригад, у тому числі елітна 82-га десантно-штурмова бригада, йшли на північ, щоб зустріти росіян. Переозброєні боєприпасами, терміново доставленими зі Сполучених Штатів, українці билися з росіянами вулиця за вулицею, будівля за будівлею - і наприкінці травня зупинили їхнє просування", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Там додали, що після кількох тижнів виснажливих боїв у місті, російські командири зробили сміливий крок і наказали захопити завод, щоб використати його як базу для спроби перейти через річку Вовча, яка утворює природне укріплення для українців, що захищали південну частину Вовчанська. Але Сили оборони завадили ворожим планам та взяли в оточення близько чотири сотні окупантів, які були на заводі.

"У бій вступила українська авіація. Винищувачі МіГ-29 та Су-27 закидають на завод високоточні плануючі бомби американського чи французького виробництва", - наголосив Forbes.

Самі ж росіяни порівнюють бої у Вовчанську з двоми найжорстокішими битвами за весь час війни: в Бахмуті та Авдіївці. Тоді російська авіація щодня скидала на Авдіївку десятки плануючих бомб, змушуючи українське військо відступити у лютому. Тепер ситуація повторилась, але під "дощем" бомб тепер сидять росіяни, зазначає видання.

Як відомо, йдеться про плануючі бомби "Хаммер". Нещодавно Франція пообіцяла українським бійцям 50 таких бомб на місяць, а Сполучені Штати надали Україні ймовірно тисячі подібних бомб із висувними крилами, супутниковим наведенням і з сотнями кілограмів вибухівки.

"Розбиваючи сотні російських солдатів, які здригаються на хімічному заводі, українці дають росіянам відчути смак їхніх власних правил гри. Стандартною практикою російської авіації є планове бомбардування українських позицій перед наземною атакою. Тепер настала черга росіян боятися і ховатися в бетон", - підсумували у матеріалі.

В центрі уваги Вовчанськ: що цікаво прочитати

Як раніше писав УНІАН, росіяни потрапили в пастку у Вовчанську. Зараз навіть українські військові не можуть назвати точну кількість окупантів, які опинилися в оточені на заводі в місті.

"…Кілька днів тому звучали кількість у 30-40 окупантів. Потім 100-200, ще пізніше у ЗМІ почали говорити про 400-500 окупантів. Вони постійно намагаються прорватись з заводу. Втім, через те, що наші бійці взяли під вогневий контроль проходи із заводу, їм це не вдається", - розповів співзасновник DeepState Роман Погорілий.

Також УНІАН повідомляв, що окупантам не вдалося розгорнути насправді великий плацдарм у Вовчанську. За словами військового експерта Петра Черника, наразі ворожий плацдарм становить максимум 10 кіломтерів.

Вас також можуть зацікавити новини: