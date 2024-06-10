Росіяни постійно вкладають нові сили, оновлюють свої підрозділи.

Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка з Покровського напрямку, заявив, що абсолютно всі штурмові групи росіян мають засоби РЕБ. Вони виставляють їх на позиції, до яких добираються.

"Покровський напрямок сьогодні є найгарячішим і вже, мабуть, не перший місяць. Ворог постійно штурмує, намагається пробити лінію оборони, йому це не вдається. Підрозділи бригади тримають оборону у визначеній смузі, знищуючи кожного дня велику кількість окупантів та всього того, з чим вони йдуть на штурми. За минулу добу були знищені ворожий танк Т-72, а ще один пошкоджений, також антени МТ-ЛБ, безпілотні комплекси", - розповів він в ефірі "Еспресо".

За словами Цехоцького, наша РЕБ садить велику кількість FPV-дронів окупантів, але їх летить неймовірна кількість. Це несе загрозу для українських позицій та наших захисників.

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"Ворог постійно вкладає нові сили, оновлює свої підрозділи. В атаку йдуть малі штурмові групи, які добре оснащені, озброєні. Абсолютно всі ці групи мають засоби РЕБ, які вони виставляють на позиції, куди добираються або намагаються добратися. Тому не треба вважати ворога некомпетентним або недоукомплектованим. Відповідно, нам треба удосконалювати свої засоби РЕБ", - наголосив боєць.

Війна в Україні - останні новини

Росіяни активізували наступ під Часовим Яром, активно застосовують бронетехніку та танки, за ними під прикриттям йде піхота. Ворог намагається далі взяти в кліщі безпосередньо місто та штурмує прямими лобовими атаками.

Літо в Україні буде дуже важким, але на осінь має відбутися перелом ситуації у війні. В України є зараз прекрасний шанс у цій війні перемогти, щоб рухнула російська імперія, сказав командир стрілецької роти батальйону територіальної оборони ЗСУ Ігор Мазур.

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