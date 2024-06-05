Сили оборони мають спеціалізовані та централізовані підрозділи безпілотників у складі існуючих сухопутних підрозділів

Російські воєнкори скаржаться, що на полі бою українські військові мають переважаючі можливості БПЛА та РЕБ.

Як повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), один з них виділив шість пунктів, які стосуються нерівності між російськими і українськими безпілотниками. За словами воєнкора, насамперед Збройні сили України мають значну чисельну перевагу у безпілотниках з можливістю спостереження за об'єктом з висоти пташиного польоту.

"Блогер стверджує, що українські штурмові групи мають перевагу в 3-4:1 у використанні безпілотників над російськими штурмовими підрозділами, в той час, як українські механізовані групи мають перевагу в 6-10:1 у використанні безпілотників над аналогічними російськими підрозділами", — зазначають аналітики.

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Цей же воєнкор наголошує, що Україна також має спеціалізовані та централізовані підрозділи безпілотників у складі існуючих сухопутних підрозділів, що дозволяє Силам оборони краще інтегрувати можливості розвідувальних та ударних безпілотників у базові тактичні маневри.

"Російські війська, навпаки, не мають централізованої і організованої системи підрозділів безпілотників і адекватних засобів РЕБ і радіоелектронної розвідки (РЕР) для протидії українським безпілотникам", — додали в ISW.

На думку аналітиків, в міру того, як ЗСУ адаптуються і краще інтегрують нові технології у свої сили, окупаційні війська, ймовірно, відчуватимуть тиск, щоб зробити те ж саме та зберегти технологічний і тактичний паритет на полі бою.

"Ця гонка між наступом і обороною та нарощуванням потенціалу є центральним елементом розвитку бойових засобів у сучасній війні", — вважають в ISW.

Війна в Україні - використання дронів

Як писав УНІАН, Україна активно використовує проти росіян дрони-бомбардувальники "Баба Яга", які змінили уявлення про сучасні бойові дії. За словами розробника "Баби Яги", з тими технологіями, які ЗСУ мають зараз, два роки тому росіян вигнали б за тиждень.

Крім того, Україна все частіше замінює людей на фронті бойовими роботами.

Українська армія не шкодує дронів-камікадзе навіть для ударів по окремих піхотинцях ворога, і це дає потужний результат.

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