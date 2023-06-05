Ворожий БПЛА був знищений українськими аеророзвідниками методом тарану.

Ворожий дрон працював по одному з підрозділів Збройних сил України на фронті і був знищений методом тарану.

Про це повідомляє у Telegram СтратКом ЗСУ. "На одному з напрямків фронту по одному з підрозділів ЗС України працював ворожий дрон. Українські аеророзвідники не розгубилися і знищили ворожий БПЛА методом тарану", - йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій.

На відео видно, як над позиціями наших воїнів літає ворожий дрон, його відстежують аеророзвідники, а тоді запускають свій БПЛА.

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Як повідомляв УНІАН, днями бійці підрозділу "Ластівка" 11 бригади ім. Михайла Грушевського Національної гвардії України точним влучанням дрону знищили ворожий спостережний пункт разом з особовим складом.

CNN розмістила велику статтю, де зазначається, що українська армія використовує десятки тисяч дронів щомісяця, зокрема, для знищення російської техніки на фронті.

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення в Україні ліквідували вже 3 189 безпілотників супротивника оперативно-тактичного рівня.

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