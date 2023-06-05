Ювелірним влучанням українські захисники запустили по ворогу свого "камікадзе".

Військові підрозділу ЗСУ "Ластівка" на Херсонщині "привітали" дроном російських окупантів, знищивши спостережний пункт, повідомляє Південне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України.

"На відео - ювелірна робота бійців військової частини Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України. Точним влучанням дрона-камікадзе, бійці підрозділу "Ластівка" 11 бригади імені Михайла Грушевського НГУ знищили ворожий спостережний пункт разом з особовим складом", - розповіли українські військові та показали епічний ролик зі знищенням ворога.

Вони зазначають, що цей спостережний пункт був розміщений в Херсонській області. Як уточнили УНІАН у прес-службі ОТО, спостережний пункт одеські гвардійці знищили 4 червня.

Нацгвардійці на південному напрямку - останні новини

2 червня гвардійці підрозділу "Ластівка" дроном-камікадзе знищили ворожий бліндаж разом з особовим складом.

Також 25 травня військові Південного оперативно-територіальному об'єднання Національної гвардії на Запоріжжі "привітали" ворога збиттям двох літаків Су-25.

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