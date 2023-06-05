Попри публічну риторику про страх ескалації, Захід в цілому підтримує дії Києва, кажуть джерела.

Україна створила всередині Росії мережу агентів, які займаються диверсіями всередині країни, і постачає їм безпілотники для цих атак. Про це каналу CNN розповіли кілька людей, знайомих з даними американської розвідки.

В даний час офіційні особи США вважають, що атака безпілотників на Кремль в травні була здійснена такими проукраїнськими агентами всередині Росії. Дрони були доставлені в Москву, а вже там їх запустили з території самої Росії.

По інших атаках безпілотників, включаючи удари по нафтобазах і недавню групову атаку дронів на Москву, у американської розвідки поки немає повної ясності. Однак існування в Росії мережі диверсійних осередків з симпатиків України, американці вже не сумніваються.

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За даними розвідки, українські спецслужби передали цим диверсантам безпілотники саме українського виробництва. Однак поки залишається загадкою, як саме була здійснена поставка. Джерела CNN вважають, що для цих цілей могли використовуватися добре відпрацьовані маршрути транскордонної контрабанди, через які дрони поставлялися по частинах.

Відзначається, що навіть зараз спільний кордон двох воюючих держав охороняється з російського боку настільки погано, що деякі контрабандні маршрути працюють досі.

Джерела CNN також стверджують, що президент Зеленський визначив для спецслужб загальні межі допустимого, але він не залучений в абсолютно кожну їхню операцію і не всі вони отримують його пряме схвалення.

"Начальник військової розвідки України Кирило Буданов постійно пропонував одні з найбільш нахабних планів операцій проти Росії і цінує символічні дії", – повідомили американські джерела видання.

Примітно, що публічні заяви вищих посадових осіб США про те, що вони "не схвалюють" удари безпосередньо по російській території, є лише дипломатичною риторикою. У приватній розмові з CNN американські та європейські офіційні особи заявили, що вони вважають транскордонні атаки розумною військовою стратегією, яка може відвернути російські ресурси на захист своєї власної території, оскільки Україна готується до великого контрнаступу.

Один зі співрозмовників видання стверджує, ніби українські офіційні особи, з якими він нещодавно спілкувався, заявили про наміри продовжити атаки всередині Росії – тому що це хороша тактика відволікання уваги, яка змушує Росію турбуватися про власну безпеку вдома.

Атаки безпілотників в Росії

В останні місяці в Росії наростає кількість атак безпілотників, в тому числі на досить великій відстані від українського кордону. В першу чергу від таких атак страждають об'єкти нафтової галузі, яким можна заподіяти значної шкоди за допомогою малопотужної вибухівки.

Однак найбільший резонанс отримала атака цілого рою безпілотників, які на початку минулого тижня атакували західні передмістя Москви. Після цього цілий ряд західних лідерів висловилися про те, чи вважають вони допустимими атаки на російську територію.

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