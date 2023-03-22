Підрозділами Сил спецоперацій знищено зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" та плавучий транспортер російських окупантів.
Про це повідомляється на Telegram-каналі ССО Збройних сил України. "Підрозділами ССО України знищено ЗРК "Стріла-10" та одну одиницю ПТС (плавучий транспортер середній) окупантів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що замасковані позиції техніки окупантів було виявлено на південному напрямку під час розвідки місцевості операторами одного з підрозділів Сил спеціальних операцій.
"З використанням дронів зі "скидами" та завдяки вмілим діям наших воїнів, ворожу техніку було знищено", - додали у ССО.
Ситуація на фронтах в Україні - зараз це варто знати
Вранці 22 березня Генштаб Збройних сил України повідомив, що росіяни наступають на таких напрямках: Авдіївському, Бахмутському, Лиманському, Шахтарському та Мар’їнському. Українські воїни відбили за минулу добу 114 атак з боку супротивника.
На Донбасі ворог зазнає дуже серйозних втрат. Варто зазначити, що втрати росіян в Україні на сьогодні вже становлять близько 167 490 окупантів.