Він попередив, що ворога на цьому напрямку "очікує несподіванка".

У росіян є певні успіхи на Покровському напрямку, але ворога невдовзі очікує неприємна несподіванка. Про це сказав офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На напрямку Новогродівки у росіян є певні успіхи. Наразі противник намагається прорватися на трасу Покровськ – Карлівка поблизу населеного пункту Миколаївка. Саме тут вони дуже активно намагаються чогось досягти", - розповів військовий, зазначивши, що наразі це найбільш небезпечна ділянка на Покровському напрямку.

Однак він попередив, що ворога на цьому напрямку "очікує несподіванка".

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"Це моя думка, і я можу її підтвердити тим, що наші командири повністю віддаються своїй роботі та передбачають всі можливі сценарії. Якщо ми бачимо хоч одного окупанта, по ньому наноситься вогневе ураження, щоб не давати можливості створювати небезпеку поруч з нами", - зазначив він.

Безпосередньо на напрямку, де перебуває його бригада, ситуація без змін, каже Цехоцький.

"Ми реально тримаємо лінію оборони, противник не має жодних шансів її прорвати. Так, ворог наблизився ще ближче до Покровська. Ми можемо відступити, віддати якийсь маленький населений пункт чи програти маленький бій, але головна задача – виграти війну… В цілому, крапка ще не поставлена. Просування по 100 метрів і десятки кілометрів на Курському, Брянському та Білгородському напрямках – все одно свідчать про те, що ворог вже програв", - резюмував офіцер 59-ї ОМБр.

Покровський напрямок - новини

За словами начальника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка, російські окупанти вже зараз за 11 кілометрів від околиць міста Покровськ, а в місті ще залишаються тисячі жителів.

У зв'язку з важкою ситуацією на Покровському напрямку українців закликають евакуюватися з трьох міст на сході - Покровськ, Мирноград, Селидове.

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