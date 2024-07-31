ЗСУ продовжують нищити ворожу армію / фото 36 ОБрМП ім. Михайла Білинського

Військо росіян за добу поменшало на 1060 осіб завдяки активній роботі українських захисників. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 578120 (+1060 за минулу добу) осіб", - мовиться у повідомленні.

Також, за цей час ліквідовано: 

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  • ворожих танків ‒ 8390 (+9) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 16161 (+20),
  • артилерійських систем – 16086 (+30),
  • РСЗВ – 1131 (+1),
  • засоби ППО ‒ 907 (+1),
  • літаків – 363 (+0),
  • гелікоптерів– 326 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12853 (+21),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) одиниць,
  • підводні човни - 1 (+0).

Крім того знищено 21739 (+52) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн окупантів, 2697 (+1)  одиниць спеціальної техніки. 

Російські загарбники втратили за добу більше тисячі солдат, - Генштаб

Війна в Україні - поточна ситуація

Як повідомляв УНІАН, вчора аналітики DeepState показали рух та ураження величезної колони російських окупантів на сході України. Ворог рухався з Соколу в бік залізниці на Донеччині. У коментарі зазначалось, що дані кадри є ще підтвердженням чисельної переваги ворога на Покровському відтинку. Подібні колони рухаються різними шляхами, причому іноді й дещо більшим числом.

Аналітики підкреслили, що певні успіхи росіянам даються великою ціною живої сили. 

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