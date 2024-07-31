Російські загарбники втратили за добу більше тисячі солдат, - Генштаб

Наші оборонці вивели з ладу та знищили й купу техніки ворога, в тому числі 30 артсистем, 20 бронемашин та до 10 танків, більше 20 ударних БПЛА та більше пів сотні одиниць автотехніки.

Військо росіян за добу поменшало на 1060 осіб завдяки активній роботі українських захисників. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 578120 (+1060 за минулу добу) осіб", - мовиться у повідомленні.

Також, за цей час ліквідовано:

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ворожих танків ‒ 8390 (+9) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 16161 (+20),

артилерійських систем – 16086 (+30),

РСЗВ – 1131 (+1),

засоби ППО ‒ 907 (+1),

літаків – 363 (+0),

гелікоптерів– 326 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12853 (+21),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) одиниць,

підводні човни - 1 (+0).

Крім того знищено 21739 (+52) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн окупантів, 2697 (+1) одиниць спеціальної техніки.

Війна в Україні - поточна ситуація

Як повідомляв УНІАН, вчора аналітики DeepState показали рух та ураження величезної колони російських окупантів на сході України. Ворог рухався з Соколу в бік залізниці на Донеччині. У коментарі зазначалось, що дані кадри є ще підтвердженням чисельної переваги ворога на Покровському відтинку. Подібні колони рухаються різними шляхами, причому іноді й дещо більшим числом.

Аналітики підкреслили, що певні успіхи росіянам даються великою ціною живої сили.

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