Російські загарбники втратили за добу більше тисячі солдат, - Генштаб

Військо росіян за добу поменшало на 1060 осіб завдяки активній роботі українських захисників. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
"Бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 578120 (+1060 за минулу добу) осіб", - мовиться у повідомленні.
Також, за цей час ліквідовано:
- ворожих танків ‒ 8390 (+9) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 16161 (+20),
- артилерійських систем – 16086 (+30),
- РСЗВ – 1131 (+1),
- засоби ППО ‒ 907 (+1),
- літаків – 363 (+0),
- гелікоптерів– 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12853 (+21),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) одиниць,
- підводні човни - 1 (+0).
Крім того знищено 21739 (+52) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн окупантів, 2697 (+1) одиниць спеціальної техніки.
Війна в Україні - поточна ситуація
Як повідомляв УНІАН, вчора аналітики DeepState показали рух та ураження величезної колони російських окупантів на сході України. Ворог рухався з Соколу в бік залізниці на Донеччині. У коментарі зазначалось, що дані кадри є ще підтвердженням чисельної переваги ворога на Покровському відтинку. Подібні колони рухаються різними шляхами, причому іноді й дещо більшим числом.
Аналітики підкреслили, що певні успіхи росіянам даються великою ціною живої сили.