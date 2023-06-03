Високі добові втрати ворога в артилерії стали стійкою тенденцією останнього місяця.

За останню добу українські захисники ліквідували 560 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення агресор втратив убитими вже близько 209 470 солдатів і найманців, повідомляє Генштаб ЗСУ,

Минула доба характеризувалася також відчутними втратами ворога у військовій техніці. Зокрема агресор втратив:

10 танків (всього - 3829),

12 бойових броньованих машин (7502),

32 одиниці артилерії (3533),

7 реактивних систем залпового вогню (582),

7 одиниць ППО (342),

28 безпілотників оперативно-тактичного рівня (3165),

15 крилатих ракет (1132),

22 автомобілі та автоцистерни (6289),

10 одиниць спеціальної техніки (475).

Таким чином, вчора у ворога не було втрат тільки в авіації і кораблях.

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Ситуація на фронті

Російські загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. За минулу добу сталося 29 бойових зіткнень. Бої йшли на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках.

Водночас авіація ЗСУ за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та 2 по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, 2 склади боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню противника.

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