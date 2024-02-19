Окупанти наступають на позиції Сил оборони на 7 напрямках.

Протягом минулої доби, 18 лютого, на фронті між ЗСУ та окупаційною армією відбулося 80 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку загарбники 2 рази намагались прорвати позиції наших захисників в районі Табаївки Харківської області.

На Лиманському напрямку бої велись поблизу Білогорівки Луганської області, Тернів та південно-східніше Виїмки Донецької області. Сили оборони відбили 10 атак. Водночас на Бахмутському напрямку окупанти здійснили 8 безуспішних атак.

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На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 5 атак росіян біля Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського Донецької області. При цьому на Мар’їнському напрямку бої велись в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

"На Запорізькому напрямку ворог 10 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ в районі Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 16 безуспішних штурмів", - розповіли у Генштабі.

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Як повідомляв УНІАН, окупаційні війська РФ пішли у наступ на Запорізькому напрямку, проте українські військовослужбовці розгромили ворога та змусили його відійти на попередні позиції.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що після виходу з Авдіївки є ще дві небезпечні точки на фронті.

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