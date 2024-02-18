На лівому березі Херсонської області за добу знищили десятки супротивників.

Втрати Росії в Україні на одному з напрямків зросли - українські захисники ліквідували понад чотири десятки російських окупантів та багато ворожої техніки.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, ворог не полишає планів вибити підрозділи ЗСУ з плацдарму на лівому березі Дніпра. Зокрема, за минулу добу було здійснено дві спроби штурму, але, зазнавши втрат, противник відійшов. Наразі відомо, що за минулу бойову добу на лівобережжі ліквідовано 45 окупантів. Знищено чотири гармати, комплекс радіоелектронної боротьби, два розвідувальних БПЛА - SUPERCAM та ZALA. Також пущено на брухт дві одиниці автомобільної техніки, командний пункт, два спостережних пункти та п’ять фортифікаційних споруд противника.

Йдеться, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває три кораблі ворожого флоту, один - в Азовському морі. "Попри шторм, підводний ракетоносій, спорядження якого до чотирьох "Калібрів", продовжує чергування в Чорному морі", - розповіли військові.

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Як зазначається, зі зменшенням щільності туману, активізувалася ворожа аеророзвідка, продовжується тиск артилерійськими обстрілами, збільшено застосування ударних дронів різних типів.

За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, з 6 ранку 17 лютого по 6 ранку 18 лютого противник здійснив 39 обстрілів регіону, випустивши 131 снаряд, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків та БПЛА. Лише по Херсону ворог спрямував 21 снаряд.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад та типографію у Херсоні, медичну установу у Херсонському районі. Через російську агресію людина загинула, ще 8 - дістали поранення", - розповів посадовець.

За словами начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, у Миколаївському районі ворожі артилерійські обстріли зафіксовано по акваторії та береговій смузі міста Очаків. Також 17 лютого, о 10:24, ворог атакував FPV-дронами територію Куцурубської громади. Цивільні люди не постраждали.

Важливі новини про втрати ворога на 18 лютого - це варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 лютого, ворог подвоїв присутність ракетоносіїв у Чорному морі. Зокрема, на бойовому чергуванні перебували два підводних човни, сумарне спорядження яких складало всім "Калібрів".

На лівому березі Дніпра противник здійснив чотири спроби штурму позицій українських захисників, проте, отримав відсіч та, зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції. Було ліквідовано 69 окупантів, знищено чотири гармати, вісім мінометів та сім одиниць автомобільної техніки, а також - три польові пункти боєпостачання та склад матеріально-технічних засобів противника.

Варто зазначити, що Росія на нашій землі вже зазнала колосальних втрат. Загальні втрати ворога на сьогодні становлять приблизно 402 430 супротивників.