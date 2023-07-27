Уражено пункт управління, район зосередження особового складу, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад пально-мастильних матеріалів та станцію РЕБ.

Українська авіація за добу завдала шість ударів по районах зосередження російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Авіація сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, один - по зенітно-ракетних комплексах та один - по пункту управління ворога", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один пункт управління, один район зосередження особового складу, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, один склад пально-мастильних матеріалів та один станцію радіоелектронної боротьби противника.

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Крім того, в Генштабі поінформували, що протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши дві ракети "Калібр" по портовій інфраструктурі Одещини та вісім ударних дронів типу "Shahed".

"В результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил усі вісім "шахедів" було знищено. Загалом, ворог завдав 27 авіаційних ударів та здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - мовиться у зведенні.

Втрати окупантів - останні дані

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгненні орієнтовно склали 244 тис. 270 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідували 590 російських окупантів.

Також було знищено дев'ять ворожих танків, 11 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, три БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Зокрема, на Таврійському напрямку за добу українські захисники виконали 1 тисячу 288 вогневих завдань. Втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали більше двох рот, також знищено 15 одиниць озброєння та військової техніки загарбників.

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