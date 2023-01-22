Українські морпіхи за добу ліквідували чимало ворогів.

Морські піхотинці за добу, 21 січня, знищили ворожу гаубицю, міномет та вісім окупантів.

Про це повідомив прес-центр командування Військово-морських сил Збройних сил України. "Минулої доби... морські піхотинці знищили трьох окупантів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, артилерійські військові частини та підрозділи командування морської піхоти ВМС ЗС України вдарили по загарбниках, унаслідок чого знищено гаубицю "Мста-Б", міномет, вантажівку та п'ять російських військових. Остаточні втрати ворога уточнюються.

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21 січня у ВМС ЗСУ повідомили, що 20 числа морські піхотинці ліквідували 11 супротивників та дві ворожі гармати.

Ситуація на фронті - зараз це треба знати

Вранці 22 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському та Авдіївському напрямках і продовжували намагатися просуватися вперед на Бахмутському напрямку. За добу українські воїни на Донбасі відбили атаки супротивника на 10 населених пунктів, зокрема, на Бахмут.

Варто зазначити, що загальні втрати Росії в Україні вже становлять 120 760 окупантів. Крім того, ліквідовані, у тому числі 2144 артсистеми та 4932 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

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