Втрати Росії під час повномасштабної війни серйозно зросли - Сили оборони України ліквідували за добу 1220 окупантів.
Ворог втрати також десятки одиниць техніки росіян, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. "Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 568980 (+1220 за минулу добу) осіб", - зазначено у повідомленні.
За даним Генштабу, також за вказаний період знищено:
- танків – 8288 (+4) одиниць;
- бойових броньованих машин – 16000 (+20);
- артилерійських систем – 15694 (+57);
- РСЗВ – 1125 (+2);
- засобів ППО – 901 (+1);
- літаків – 362 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12511 (+36);
- кораблів/катері – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0).
Крім того, знищено загалом 21202 одиниць ворожої автомобільної техніки та автоцистерн, зокрема, за добу – 64 одиниці, та 2640 одиниць спеціальної техніки (за минулу добу – 3).
Своєю чергою, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що цієї ночі над Сумщиною, яку атакували росіяни, було збито 7 з 8 загалом випущених ворожих БПЛА Shahed-131/136 та одну керовану авіаційну ракету Х-69.
Важливі новини України про війну - сьогодні це варте уваги
Як повідомляв УНІАН, ветеран російсько-української війни Євген Дикий говорив, що людський ресурс російських окупантів може закінчитися, але не скоро, а ось озброєнь у росіян вже бракує. Він прогнозує, що російська армія вже пройшла пік своєї могутності. За словами військового, "орків все ж таки ще на кілька років такої війни вистачить", але "залізо" закінчиться раніше".
Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 22 липня 2024 року становили приблизно 567760 окупантів.