Росія за добу втратила ще 20 бойових броньованих машин, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Втрати Росії під час повномасштабної війни серйозно зросли - Сили оборони України ліквідували за добу 1220 окупантів.

Ворог втрати також десятки одиниць техніки росіян, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. "Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 568980 (+1220 за минулу добу) осіб", - зазначено у повідомленні.

За даним Генштабу, також за вказаний період знищено:

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танків – 8288 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин – 16000 (+20);

артилерійських систем – 15694 (+57);

РСЗВ – 1125 (+2);

засобів ППО – 901 (+1);

літаків – 362 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12511 (+36);

кораблів/катері – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0).

Крім того, знищено загалом 21202 одиниць ворожої автомобільної техніки та автоцистерн, зокрема, за добу – 64 одиниці, та 2640 одиниць спеціальної техніки (за минулу добу – 3).

Своєю чергою, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що цієї ночі над Сумщиною, яку атакували росіяни, було збито 7 з 8 загалом випущених ворожих БПЛА Shahed-131/136 та одну керовану авіаційну ракету Х-69.

Важливі новини України про війну - сьогодні це варте уваги

Як повідомляв УНІАН, ветеран російсько-української війни Євген Дикий говорив, що людський ресурс російських окупантів може закінчитися, але не скоро, а ось озброєнь у росіян вже бракує. Він прогнозує, що російська армія вже пройшла пік своєї могутності. За словами військового, "орків все ж таки ще на кілька років такої війни вистачить", але "залізо" закінчиться раніше".

Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 22 липня 2024 року становили приблизно 567760 окупантів.

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