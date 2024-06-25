Упродовж минулої доби втрати Росії в Україні відчутно зросли - Сили оборони нашої держави знешкодили понад 1,1 тис. російських загарбників.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook. Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 червня 2024 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 536 тис 840 осіб, у тому числі 1180 за минулу добу;
- танків - 8035 (+4) одиниць;
- бойових броньованих машин - 15 тис 431 (+18);
- артилерійських систем - 14281 (+35);
- реактивних систем залпового вогню - 1108;
- засобів ППО - 863;
- літаків - 359;
- гелікоптерів - 326;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11413 (+31);
- крилаті ракети - 2324 (+1);
- кораблі /катери - 28;
- підводні човни - 1.
Крім того, уражено ще 58 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн - 19 тис 362 та 6 одиниць спецтехніки.
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Як повідомляв УНІАН, 24 червня російські окупанти вдарили по місту Покровськ Донецької області двома ракетами "Іскандер-М". Зокрема, унаслідок подвійного російського удару по Покровську загинули 4 людини, а також відомо про 40 поранених, з них троє - діти.
Видання The Times повідомляє, що Росія змогла посилити наступ у Донецькій області та намагається досягти нових успіхів, використовуючи затримку допомоги Україні з боку Заходу. І тепер такі міста як Курахове та Покровськ опинилися на лінії фронту і можуть повторити долю Авдіївки та Часового Яру.