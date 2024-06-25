Уражено ще 35 ворожих артилерійських систем та 18 бойових машин піхоти.

Упродовж минулої доби втрати Росії в Україні відчутно зросли - Сили оборони нашої держави знешкодили понад 1,1 тис. російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook. Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 червня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 536 тис 840 осіб, у тому числі 1180 за минулу добу;

танків - 8035 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин - 15 тис 431 (+18);

артилерійських систем - 14281 (+35);

реактивних систем залпового вогню - 1108;

засобів ППО - 863;

літаків - 359;

гелікоптерів - 326;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11413 (+31);

крилаті ракети - 2324 (+1);

кораблі /катери - 28;

підводні човни - 1.

Крім того, уражено ще 58 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн - 19 тис 362 та 6 одиниць спецтехніки.

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Як повідомляв УНІАН, 24 червня російські окупанти вдарили по місту Покровськ Донецької області двома ракетами "Іскандер-М". Зокрема, унаслідок подвійного російського удару по Покровську загинули 4 людини, а також відомо про 40 поранених, з них троє - діти.

Видання The Times повідомляє, що Росія змогла посилити наступ у Донецькій області та намагається досягти нових успіхів, використовуючи затримку допомоги Україні з боку Заходу. І тепер такі міста як Курахове та Покровськ опинилися на лінії фронту і можуть повторити долю Авдіївки та Часового Яру.

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