Один з найбільших ударів РФ по цивільних: у Покровську багато вбитих і поранених (фото)

Ворог випустив по місту дві ракети "Іскандер-М".

Російські окупанти вдарили по місту Покровськ Донецької області двома ракетами "Іскандер-М". Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Щонайменше 4 людини загинули і 34 поранені — такі попередні наслідки удару по Покровську станом на 14:15", - зазначає він. При цьому додав, що серед поранених — двоє дітей 12 і 13 років. "Вони перебувають у середньому і тяжкому стані", - зазначає Філашкін.

Керівник Донецької ОВА повідомив, що на місці події працюють поліція, рятувальники, представники місцевої влади, а поранені отримують всю необхідну медичну допомогу.

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Філашкін повідомив, що росіяни випустили по місту дві ракети "Іскандер-М", зруйнувавши один приватний будинок і пошкодивши 16.

"Це — один із найбільших ворожих ударів по цивільним за останній час. Його остаточні наслідки ще належить встановити", - сказав він.

При цьому додав, що на Донеччині давно вже не лишилося жодного безпечного місця, тому необхідно евакуюватися.

Росіяни рвуться до Покровська

Як повідомляв УНІАН, військовий аналітик Сергій Згурець вважає, що Покровський напрямок сьогодні залишається найбільш пріоритетним для російських військ. Він нагадав, що майже третина бойових зіткнень за минулу добу відбулась саме на Покровському напрямку.

Він зауважив, що росіяни намагаються просуватись у бік траси Покровськ-Часів Яр. За його словами, противник намагається розширити плацдарм біля Очеретиного. Один із напрямів руху окупантів - від Новоолександрівки до Воздвиженки. Воздвиженка є крайнім населеним пунктом перед трасою Покровськ - Часів Яр, яка вже перебуває під вогневим контролем окупаційної армії. Тому противник буде намагатись просуватись у бік цієї траси.

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