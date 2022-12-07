Втім, бажаного ефекту окупанту все одно не вдастся досягти.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував запуск іранських дронів-камікадзе Shahed-136/131 після тривалої паузи. За його словами, ця атака чітко демонструє те, що ракети у Росії закінчуються.

"Коли ти технологічно відсталий, санкції обрізали тобі доступ до технологій, твої ракети поступово закінчуються, а бажаного ефекту від терору досі нема - ти дістаєш із шухляди дешеві "мопеди" в надії, що вони допоможуть зламати сильний народ України", - написав Єрмак у Telegram.

Втім, очільник ОП наголосив, що українські воїни вже відпрацювали методику знищення "мопедів". "І ти знову лишаєшся "з носом". Бо ти - це Росія. А ми - це Україна: розумніша, сильніша, креативніша і сучасніша", - підсумував Єрмак.

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Атака "Шахедів" в ніч на 7 грудня: що відомо

У ніч з 6 на 7 грудня 2022 року, після тритижневої паузи, російські окупаційні війська знову атакували Україну дронами-камікадзе "Shahed-136/131". Усього було виявлено 14 баражуючих боєприпасів, які прямували орієнтовно з південно-східного напрямку.

Підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" знищили 11 "Шахедів", ще 3 дрони на східному напрямку збили ППО Сухопутних військ. Крім того, протиповітряною обороною збито один БпЛА "Орлан-10" та ще 2 ворожих безпілотники (тип уточнюється)", - йдеться у повідомленні.

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