За словами очільника ОП, добровольці загинули, опинившись в оточенні.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що у боях під Бахмутом загинули п'ятеро грузинських добровольців. Командира поранено.

Як зазначив Єрмак у Telegram воїни з 57 бригади опинилися в оточенні. Вони билися пліч-о-пліч з українськими побратимами. Оборона Бахмута триває.

Єрмак наголосив, що жорстокі бої точаться щодня, ворог кидає в бій все, що може. Постійно працює артилерія, а картини довкола нагадують Першу світову.

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"Вони кладуть своїх сотнями без ідеї, без честі... Наші воїни та добровольці стримують навалу. На жаль, ми також втрачаємо своїх. Протягом останніх днів в оточенні під Бахмутом опинилася група воїнів, наших українців та грузинських добровольців з 57-ї бригади. Відомо про пораненого грузинського командира та п‘ятьох загиблих грузинських бійців. Вони під Бахмутом билися за світло проти темряви. Свобода об‘єднує кращих людей в боротьбі з автократичним злом", - зазначив Єрмак.

Глава ОП приніс співчуття грузинським братам та подякував за те, що "у ці дні ми б’ємося спільно".

"Маємо перемогти заради свободи, заради України та Грузії. І помститися. Бо ворог у нас один. Бахмут - місто титанів", - додав Єрмак.

Загибель грузинських добровольців: що відомо

Напередодні стало відомо про загибель під Бахмутом п’ятьох грузинів: Авто Руруа, Ромео Пічхая, Ромео Кварацхелія, Бадрі Маркелія, Мераба Аладашвілі. Ще раніше стало відомо про загибель іншого добровольця, Джаби Хоперії.

Станом на 4 грудня в боях на боці Збройних Сил України загинули 33 грузини. Більшість з них воює у складі "Грузинського легіону".

"Грузинський легіон" - один з іноземних добровольчих військ, які стали на захист України у війні з Російською Федерацією. Наразі його головне завдання - знищення командних центрів і російської логістики. Бійці "Грузинського легіону", які воюють на боці України проти РФ, вважають боротьбу України своєю.

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