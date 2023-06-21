Лише за минулу добу на українській землі було знищено 540 загарбників з країни-агресорки Росії.

З початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року українські захисники ліквідували вже близько 222 тисяч загарбників.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, за минулу добу, 20 червня, на українській землі було знищено ще 540 російських окупантів.

Окрім особового складу українські військові щоденно нищать десятки одиниць ворожої військової техніки. Зокрема, танків противника було знищено 4 тис. 6 одиниць (+9 за минулу добу), бойових броньованих машин - 7 тис. 771 (+21), артилерійських систем - 3 тис. 920 (+32), реактивних систем залпового вогню - 615 (+1).

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Крім того, засобів протиповітряної оборони було знищено 375 (+3 за добу), літаків - 314, гелікоптерів - 306, безпілотників оперативно-тактичного рівня - 3 тис. 428 (+35), крилатих ракет - 1 тис. 214.

Також кораблів/катерів було знищено 18 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн - 6 тис. 667 (+22 за добу), а спеціальної техніки - 539 (+8).

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Як повідомляв УНІАН, раніше у Повітряних силах ЗСУ заявили, що в ніч на 21 червня російські окупанти завдали удару з північного напрямку дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131". Усі їх було знищено силами та засобами Повітряних сил у Хмельницькій області.

Тим часом у Генштабі розповіли, що авіація сил оборони України за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів та по трьох зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії також вдало "просмажили" російських загарбників на позиціях.

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