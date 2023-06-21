Окупанти запустили дрони-камікадзе з північного напрямку.

В ніч на 21 червня російські окупанти завдали удару з північного напрямку дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. "Усі дрони-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних Сил на Хмельниччині", - уточнили там.

У Повітряних силах додали, що за минулу добу Сили оборони України приземлили чотирі ворожі розвідувальні безпілотники різних типів.

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"Авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, завдала ударів по позиціях, техніці, тилах окупаційних військ, зокрема авіаційними засобами ураження, наданими західними партнерами", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні: новини

В ніч на 20 червня окупанти також атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. Так, влучання були зафіксовані у Львові та Запорізькій області. За уточненою інформацією, протягом минулої доби російські окупанти випустили по Україні 33 іранських БпЛА типу Shahed, 7 зенітних керованих ракет із ЗРК С-300 та 1 крилату ракету наземного базування "Іскандер-М" по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 30 ударних БпЛА Shahed.

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