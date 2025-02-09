ЗСУ вдарили по ворожих складах ракетами Storm Shadow .

Опубліковані супутникові знімки виявили, що склади з "шахедами" в Орловській області РФ, які напередодні зазнали удару, були підземними.

Про це повідомили OSINT-аналітики Telegram-каналу КіберБорошно, оприлюднивши один зі знімків. "Унаслідок удару по складу зберігання ударних БпЛА в Орловській області ракетами Storm Shadow було уражено підземний бункер із ворожими БпЛА", - зазначили аналітики.

А експерти іншого OSINT-пабліка Око Гора, опублікували ще один супутниковий знімок із наслідками атаки і зазначили, що, ракета, ймовірно, досягла цілі.

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"Видно кілька слідів входу ракети під землю. Чи була вторинна детонація - невідомо", - прокоментували експерти.

Удар по складах з "шахедами"

26 січня підрозділи Повітряних Сил ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вдарили по складах зберігання ударних БПЛА росіян в Орловській області РФ. "Уражено бетоновані споруди, де зберігалися термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони. Є інформація про сильну вторинну детонацію", - повідомили тоді про результати операції у Ганштабі і додали, що, ймовірно, знищено 200 "шахедів".

РФ розширила виробництво "шахедів" напередодні зимової кампанії проти України. Також Росія активно розробляє низькотехнологічні дрони-приманки схожі на "Шахед", які використовуються для подолання систем ППО України. До кінця року росіяни планують виготовити до 10 тисяч таких приманок.

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