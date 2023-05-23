При цьому розвідники ЗСУ вкрай професійно поводилися з полоненими, попри зло, яке вони принесли українцям.

Семеро українських розвідників взяли у полон 22 російських спецпризначенців на одному з гарячих напрямків.

Як повідомляє український аеророзвідник з позивним "Мадяр", процес взяття у полон російських спецпризначенців зафіксував дрон. Воїн закликає звернути особливу увагу на те, як професійно українські захисники поводяться з російськими окупантами.

"22 спецназівці угрупування "Шторм" "детоксиковані" (увага!) 7 розвідниками розвідроти нашої 59 ОМПБр. Сім (7), ви правильно прочитали", - зазначив "Мадяр".

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Росіяни у полоні - останні новини

Сьогодні начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов звернувся до російських військових на тлі наближення контрнаступу ВСУ. Він пообіцяв їм, що "буде ще гірше".

Поприна заборони на сайті по здачі в український полон зафіксували 32 мільйони відвідувань з Росії. Восени повідомлялося, що у Росії сайт проекту заблокували. Пізніше Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив покрокову відеоінструкцію для здачі в полон, в тому числі за допомогою дрона.

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