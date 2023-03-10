Окупанти не полишають спроб вийти на адмінкордон Донецької та Луганської областей.

Російські окупанти сьогодні здійснили невдалі численні спроби штурму Бахмута і загалом продовжують зосереджувати основні зусилля на п'яти напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. Зазначається, що противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

"На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії - наші захисники відбили численні атаки в районах населених пунктів Іванівське та Бахмут", - йдеться у повідомленні.

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За даними Генштабу, на Лиманському напрямку противник намагається прорвати оборону наших військ. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Кам’янки, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Водночас, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник вів оборонні дії. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

У Генштабі повідомили, що протягом доби російський агресор завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари по Костянтинівці та Слов’янську Донецької області. Є поранені мирні громадяни та пошкоджено цивільну інфраструктуру і житлові будинки. Також окупанти провели 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ворог вів обстріли численних населених пунктів України, застосуючи й інші види озброєння.

"Загроза завдання ракетних ударів залишається значною по всій території України", - наголошують у Генштабі.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, за даними ВМС, лише за минулий тиждень морські піхотинці знищили 178 російських окупантів.

На Херсонщині українські захисники завадили російській диверсійно-розвідувальній групі висадитися на острови біля Херсона. Бійці знищили човни окупантів.

Тим часом у Міністерстві оборони повідомляють, що росіяни підготували нову інформаційну атаку щодо ситуації в українському Бахмуті. Також сьогодні російські загарбники підірвали літак-символ міста.

У Офісі президента України повідомляли, що у Бахмуті українські військовослужбовці знищили основне боєздатне угруповання окупантів, а також дозволили підготуватися до контрнаступу.

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