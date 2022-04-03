Денис Монастирський попередив, що про всі воєнні злочини окупантів стане відомо лише після повної деокупації України. Зараз ми дізналися тільки про їх частину.

Українські рятувальники почали зачищати від окупантів звільнену територію Київщини. Окрім боєприпасів, на жаль, знаходять багато тіл загиблих мирних мешканців.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телеканалу Рада заявив, що наразі не будуть називати число загиблих на Київщині. Рятувальники поступово розміновують територію, "пробиваючи стежки до деяких будинків" крок за кроком.

"Ми не називаємо зараз цифру загиблих мешканців, мирних жителів. Ця цифра буде вимірюватися сотнями. Вивозять трупи", – сказав Монастирський.

Міністр внутрішніх справ допускає, що деякі люди могли потрапити в полон до російських військових. Та за його словами, наразі складно назвати точну цифру.

"Поки важко сказати. Багато місцевих жителів вважають безвісти зниклими. Зараз не розуміємо точну цифру, але це також дуже багато людей. Зараз встановлюється по свідченнях самих місцевих жителів, хто залишився, а хто був викрадений або закатований росіянами, хто зник і не повернувся", – розповів міністр.

Монастирський додав, що з огляду на свідчення людей – є підстави говорити про випадки викрадення. Разом з тим, за свідченнями тих, хто раніше покинув Київщину, можна припускати, що є ще багато загиблих.

"Вони говорили, що десятки людей захоплюються. Стріляють по будинках і вікнах. Фактично у тих будинках, до яких ще немає доступу, також є загиблі мирні жителі", – резюмував міністр.

Денис Монастирський попередив, що про всі воєнні злочини окупантів стане відомо лише після повної деокупації України. Зараз ми дізналися тільки про їх частину. Звірства рашистів у Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших населених пунктах, які вдалося звільнити з-під окупації, шокують. Та потрібно бути готовими до нових страхіть.

"Такого жаху ніколи в житті не бачив. І я думаю, що це лише перша сторінка, яку ми з вами відкриваємо в страшній історії деокупації України та Київщини зокрема. Таке я чув з розповідей людей, які звільняли певні населені пункти на Сході України у 2014 – 2018 роках. Але побачити це за 20 кілометрів від столиці – це, звичайно, шок", – наголосив міністр.

За його словами, зараз важливо зберігати мужність та силу духу, бо звільнення України від російської навали буде дуже і дуже непростим.

"І не тільки в плані наших сил, але й в плані емоцій, які викликає кожен побачений будинок, кожен розтрощений танк, кожна загибла людина... Це все нас чекає", – підсумував Денис Монастирський.

Адже низка населених пунктів України й досі перебуває під контролем окупантів. Після вигнання ворога звідти можуть з'ясуватися ще страшніші речі.

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