Аналітики назвали дві причини відходу окупаційних військ РФ із займаних позицій.

Російські сили почали відведення своїх військ з позицій в Запорізькій області.

Про це повідомляє Інститут з вивчення війни (ISW) у зведенні.

За даними аналітиків, окупанти вирішили вчинити так з двох причин:

або для того, щоб перевести пошкоджені частини в тилові райони,

або для посилення російської оборони на північному заході Херсонської області.

Але в ISW наразі не можуть підтвердити місцезнаходження цих сил.

Крім того, російським військам не вдалося повернути передові позиції на західному (нині контрольованому Україною) березі річки Інгулець.

Раніше голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомляв, що російські окупанти відводять війська з Мелітопольського та частини Василівського району приблизно за 45 км на південь від міста Запоріжжя, можливо, в рамках ротації. За його словами, окупанти переміщуються в напрямку Херсона.

Раніше ISW повідомляв, що з кінця травня російські війська накопичують особовий склад і застарілі танки Т-62 у Василівці та Мелітополі.

"Російські сили можуть направити ці війська для захисту зайнятих позицій від українських контратак в Херсонській області. Вони також брали участь у бойових зіткненнях у трьох прифронтових населених пунктах, але 7 червня не розпочали наступальних дій у Запорізькій області", - йдеться в повідомленні експертів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав Запорізький та Сєвєродонецький напрямки найнебезпечнішими на фронті.

Вас також можуть зацікавити новини: