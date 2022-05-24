Президент підкреслює, що ніхто не руйнував Донбас так, як це зараз роблять російські військові.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що найтяжча бойова ситуація нині - на Донбасі.

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"Найтяжча бойова ситуація нині - на Донбасі. Бахмут, Попасна, Сєвєродонецьк - на цьому напрямку окупанти зосередили найбільшу активність на цей час. Вони влаштували там бійню і намагаються знищити все, все живе. Буквально. Ніхто не руйнував Донбас так, як роблять це зараз російські військові", - наголосив президент.

Він висловив вдячність усім українським військовослужбовцям, які утримують позиції та мають хоробрість контратакувати.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі українські захисники і захисниці відбили сьогодні, 23 травня, 16 атак ворога.

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