Глава держави закликає країни Заходу надати Україні далекобійну зброю, аби унеможливити загибель сотень тисяч людей.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що чисельність окупаційних сил Російської Федерації на Донбасі переважає українські сили за співвідношенням "один до двадцяти".

Про це глава держави сказав під час виступу в Українському домі в Давосі (Швейцарія) у форматі запитання – відповіді.

"Я це повторюю вже місяць усім нашим партнерам: найкривавіша ситуація у нас на Донбасі. Ми втрачаємо багато людей. У вас є все, щоби зберегти цих людей. Просто почуйте", - наголосив Зеленський.

"А те, що ви сказали: буде з Путіним розмова або не буде, або будь-який інший формат, - чесно кажучи, не тільки від нас це залежить. Тому ми будемо боротися до тих пір, поки не звільнимо, що зможемо звільнити. Поки не звільнимо нашу землю", - додав президент.

Як підкреслив Зеленський, з кожним днем усе складніше і складніше буде організувати зустріч на рівні президентів між Україною і Росією.

"Це складно через те, що є якась лінія, яку перейти вже складно після того, що було у Бучі, Ірпені, Маріуполі і інших містах, - те, що ми бачили", - сказав президент.

"Я вважаю, що ми будемо тиснути, наскільки це можливо, і якщо у нас буде відповідна зброя, і зброя тут не тому, що це якесь ефемерне поняття і просто така ідея - давайте постійно говорити про зброю. Ні. Тому що нам потрібна потужна зброя, яка дасть можливість не втрачати стільки людей. Тому що у сучасній війні у нас люди борються проти техніки, іноді так відбувається... Нам не вистачає техніки. Чому? Тому що ми боремося проти такої великої за розміром держави і великої за розміром армії держави. В них у 20 разів більше техніки. В двадцять разів. Зараз на Донбасі один до двадцяти. Уявіть собі, які у нас люди, які міцні наші воїни, який у нас народ? Один до двадцяти. Я просто не хочу, щоби гинули сотні тисяч людей", - наголосив Зеленський.

Він сказав, що Україні потрібна техніка, яка може завдати удари по ворогу на великій відстані.

Нагадаємо, у Зеленського пояснили, навіщо Україні потрібні протикорабельні ракети Harpoon.

Вас також можуть зацікавити новини: