Президент України Володимир Зеленський наголошує, що чисельність окупаційних сил Російської Федерації на Донбасі переважає українські сили за співвідношенням "один до двадцяти".
Про це глава держави сказав під час виступу в Українському домі в Давосі (Швейцарія) у форматі запитання – відповіді.
"Я це повторюю вже місяць усім нашим партнерам: найкривавіша ситуація у нас на Донбасі. Ми втрачаємо багато людей. У вас є все, щоби зберегти цих людей. Просто почуйте", - наголосив Зеленський.
"А те, що ви сказали: буде з Путіним розмова або не буде, або будь-який інший формат, - чесно кажучи, не тільки від нас це залежить. Тому ми будемо боротися до тих пір, поки не звільнимо, що зможемо звільнити. Поки не звільнимо нашу землю", - додав президент.
Як підкреслив Зеленський, з кожним днем усе складніше і складніше буде організувати зустріч на рівні президентів між Україною і Росією.
"Це складно через те, що є якась лінія, яку перейти вже складно після того, що було у Бучі, Ірпені, Маріуполі і інших містах, - те, що ми бачили", - сказав президент.
"Я вважаю, що ми будемо тиснути, наскільки це можливо, і якщо у нас буде відповідна зброя, і зброя тут не тому, що це якесь ефемерне поняття і просто така ідея - давайте постійно говорити про зброю. Ні. Тому що нам потрібна потужна зброя, яка дасть можливість не втрачати стільки людей. Тому що у сучасній війні у нас люди борються проти техніки, іноді так відбувається... Нам не вистачає техніки. Чому? Тому що ми боремося проти такої великої за розміром держави і великої за розміром армії держави. В них у 20 разів більше техніки. В двадцять разів. Зараз на Донбасі один до двадцяти. Уявіть собі, які у нас люди, які міцні наші воїни, який у нас народ? Один до двадцяти. Я просто не хочу, щоби гинули сотні тисяч людей", - наголосив Зеленський.
Він сказав, що Україні потрібна техніка, яка може завдати удари по ворогу на великій відстані.
Нагадаємо, у Зеленського пояснили, навіщо Україні потрібні протикорабельні ракети Harpoon.