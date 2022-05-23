Глава Української держави готовий зустрітися з президентом РФ виключно для припинення війни.

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрічатися з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним лише для вирішення питання припинення війни.

Про це глава держави сказав під час виступу в Українському домі в Давосі (Швейцарія) у форматі запитання – відповіді.

"У них така структура прийняття рішень у державі, що без нього ніякі рішення не приймаються. І ми це з вами повинні чітко усвідомлювати. Усі інституції у них об'єднані одним рішенням - рішенням президента Російської Федерації. І якщо ми говоримо про конкретне рішення щодо припинення війни, - то без нього цього рішення не буде", - наголосив Зеленський.

"Тому не обійдеться без зустрічі з президентом Російської Федерації. А після того, що вони наробили (воєнні злочини росіян у Бучі та інших містах - УНІАН), авжеж, ви розумієте, що великих бажань щодо цих зустрічей точно немає. І великих бажань зустрічатися з посередниками немає і не повинно бути, і не буде. Тому я, у принципі, не сприймаю будь-яку зустріч з будь-ким з Російської Федерації, окрім президента Російської Федерації, і у тому випадку, якщо на столі буде одне питання - припинення війни. Все. Про інше нема про що говорити", - наголосив Зеленський.

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