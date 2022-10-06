Перекручену російською пропагандою заяву Зеленського вже підхопив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков і представниця МЗС РФ Марія Захарова.

Колишній президент РФ, заступник голови Ради Федерації РФ Дмитро Медведєв не змовчав щодо неіснуючої заяви Зеленського про нібито "превентивний ядерний удар" по Росії.

Напередодні російські ЗМІ нібито процитували заяву Зеленського, в якому він закликав завдати по Росії "превентивного ядерного" удару.

Насправді слова Зеленського стосувалися варіантів реагування США і НАТО на можливий ядерний удар Росією по Україні.

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За логікою президента, Захід не повинен чекати застосування Кремлем зброї масового знищення, а діяти на випередження (при цьому про ядерний удар по РФ мова не йшла), якщо такі дані з'являться.

"Що має робити НАТО? Виключити можливість застосування Росією ядерної зброї. Але що важливо, я ще раз звертаюся до міжнародного співтовариства, як це було до 24 лютого: превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо застосують. А не навпаки - чекати ядерних ударів Росії, щоб потім сказати: "Ах, ти так, ну, ось тримай від нас!" - відповів він.

Перекручену російською пропагандою заяву Зеленського вже підхопив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков і представниця МЗС РФ Марія Захарова.

Істерику завів і кращий друг Путіна Дмитро Медведєв. Колишній російський президент теж не став особливо морочитися суттю заяви Зеленського і просто обізвав його "ідіотом".

"Зеленський заявив про необхідність превентивних ядерних ударів по Росії. Цьому ідіоту ввічливі психіатри повинні зробити превентивну трепанацію черепа. Поки він не накоїв ще більших бід для свого народу і всіх інших", - написав він у Telegram.

Загроза ядерного удару Росії - що відомо

21 вересня російський президент Володимир Путін разом з оголошенням в країні часткової мобілізації пригрозив Заходу ядерною зброєю.

Цьому слідували спроби Кремля анексувати захоплені українські регіони. В цьому контексті російські чиновники почали заявляти, що РФ застосує ядерну зброю у разі посягання на свою територію.

Проте результатів псевдореферендумів світ не визнає, а США й союзники погодилися, що Україна повинна деокупувати загарбані Москвою території.

Західні аналітики погоджуються з твердженням, що ядерний шантаж радше свідчить про непросте становище, у якому опинилась армія Росії на полі бою.

Разом з тим в українській розвідці допускають, що одного дня РФ може застосувати зброю масового знищення. США вже пригрозили "катастрофічними наслідками", якщо Путін до цього вдасться.

Всього, на думку Інституту вивчення війни, існує тільки два варіанти застосування ядерної зброї: вздовж лінії фронту і масованого удару по всій Україні. Проте жоден з них не дасть Росії реальної переваги на полі бою, оскільки ЗС РФ у нинішньому стані просто нездатні вести бій в ураженій радіацією зоні, а самі удари не дозволять повністю захопити Україну.

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