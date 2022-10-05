Президент наголосив, що на пропозиції зупинити агресію та звільнити українську територію Росія відповідає терором, злочинною мобілізацією та політичним фарсом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль робить абсолютно все для завершення війни тільки на полі бою, а не за столом переговорів.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Саме Кремль робить абсолютно все, щоб ця війна могла завершитися тільки на полі бою, а не за столом переговорів. На різні українські пропозиції зупинити агресію та звільнити нашу територію Росія відповідає терором, злочинною мобілізацією та політичним фарсом. І це загроза для будь-якої держави в будь-якій частині світу. Бо якщо хтось один намагається вкрасти територію сусіднього народу, то і в деяких інших може з’явитися аналогічне бажання", - зазначив він.

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Президент закликав усіх субʼєктів міжнародних відносин, які поважають міжнародне право, стати на захист базових його принципів і підтвердити свою повагу, зокрема до принципу непорушності кордонів і територіальної цілісності держав.

Спроба анексії українських територій Росією: що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій – про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській – про приєднання до РФ.

Мешканці захоплених російськими загарбниками територій не хотіли брати участі у псевдореферендумах, тому їх окупанти змушували голосувати під дулами автоматів. За результатами, які продемонструвала російська пропаганда, більше 90% учасників "референдуму" проголосували "за".

Низка країн, зокрема, ЄС та США, оголосили, що не визнаватимуть результати фейкового голосування.

Попри це президент РФ Володимир Путін 30 вересня оголосив про анексію частин чотирьох областей України і запропонував Києву перемовини.

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