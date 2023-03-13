Моральний дух українських захисників надзвичайно високий, адже піхота РФ виявилася слабкою на полі бою.

СтратКом ЗСУ показав, як Житомирські десантники вдало ліквідують росіян на одному з важливих напрямків бойових дій в Україні.

Надихаючий ролик відомство опублікувало на своїй сторінці в Telegram, уточнивши, що "відпрацьовують" по росіянах десантники 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Коментар про оперативну ситуацію на передовій дав один з військовослужбовців підрозділу.

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Він уточнив, що його підрозділ знаходиться менш ніж за кілометр від лінії зіткнення. Його головне завдання - вчасно виявити ворожу техніку та позиції.

"Я думав, що буде важче. Тому що ворог нарощував сили на цьому напрямку, але ми справились і моя думка змінилася - я зрозумів, наскільки ми є сильні", - відзначив він.

Інший боєць підрозділу також підтвердив, що піхота РФ виявилася надзвичайно слабкою на полі бою.

В кадрі видно, як бійці ЗСУ оперативно займають свої позиції в окопах та відкривають по ворогу вогонь - росіянам там явно "несолодко".

ЗСУ знищують військовий потенціал РФ на полі бою

Нагадаємо, що наразі війська РФ отримають настільки величезні втрати у зіткненнях з армією України, що за прогнозом секретаря РНБО Олексія Данілова, ворогу знадобляться десятиліття, щоб відновити свій потенціал.

Наразі українські захисники проходять спеціальну підготовку на полігонах різних країн-партнерів України для того, щоб ще ефективніше нищити окупантів.

Однак станом на ранок 13 березня у ЗСУ також доволі "пристойний" результат - орієнтовні втрати окупантів на полі бою складають склали близько 159 тисяч 800 осіб. За минулу добу ЗСУ вдалося ліквідувати ще 710 росіян.

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