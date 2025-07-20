Також триває дронова атака на Україну.

Російська Федерація підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95, які часто використовує під час масованих обстрілів України.

Як повідомило Командування Повітряних сил Збройних сил України в своєму офіційному Telegram-каналі, наразі українські військові зафіксували зліт кількох російських бортів. Вони піднялися з аеродрому Оленья, що в Мурманській області:

"Увага! Зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ). Слідкуйте за нашими повідомленнями! У разі оголошення повітряної тривоги - прямуйте в укриття!".

Обстріли України

Як відомо, зазвичай перед великими обстрілами російські військові піднімають у повітря Ту-95, щоб ті могли випустити ракети по цілях в Україні.

Відео дня

Часто це збігається з активністю флоту, дронів-розвідників та безпілотних літальних апаратів типу "Shahed", а також з пусками "Кинджалів" і "Іскандерів".

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України провела масштабну дронову атаку по авіаційних базах Російської Федерації. FPV-дрони вилетіли з вантажівок та вдарили по військових об'єктах загарбників.

Згідно з офіційними даними, вдалося уразити третину російського парку стратегічних носіїв - це близько 40 літаків, серед яких А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160.

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