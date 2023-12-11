Загарбники гатять по цивільному населенню – є постраждалі, пошкоджено будівлю медичної установи, близько двох десятків житлових будинків та автомобілі.

На Херсонщині ЗСУ знищили три спостережні пункти противника, танк та іншу техніку. Як повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України, в цій зоні відповідальності ворог продовжує зміцнення та обладнання своїх позицій, підтягуючи резерви. Також окупанти ведуть спостереження та припиняють тиснути артилерійськими обстрілами й застосовує дрони.

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівому березі Дніпра, завдаючи вогневого ураження противнику", - наголошують у пресслужбі.

Зокрема, за минулу добу ліквідовано 23 окупанти. Зафіксовано влучання в танк окупантів, ворожий міномет та шість одиниць бронетехніки. Також знищено три спостережних пункти на лівому березі Дніпра.

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Водночас протягом доби ворог продовжував тероризувати цивільне населення Херсонщини, де завдав ударів із застосуванням двох FPV-дронів та скинув з БпЛА різних модифікацій 12 осколкових боєприпасів. Під ударами були населені пункти Новоберислав, Дніпровське та Зміївка. Внаслідок скидання ворожих осколкових боєприпасів постраждалих та руйнувань немає.

Окрім того, за минулу добу окупанти здійснили 10 обстрілів населених пунктів. По Херсону вдарили 5 разів. Обстріляні також Тягинка, Антонівка, Іванівка Херсонської області та Очаків на Миколаївщині. Внаслідок цього поранено дві цивільні особи. Пошкоджено будівлю медичної установи, близько двох десятків приватних будинків та до десятьох одиниць автомобільної техніки.

Стало відомо, що у Чорному морі наразі перебуває три бойових кораблі ворожого флоту, в Азовському морі – один корабель. Російські ракетоносії зараз заведені у пункти базування.

За даними пресцентру ВМС ЗСУ, у Середземному морі – чотири ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - до 16 ракет.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Російські окупанти продовжили локалізовані наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри показують, що вони просунулися на схід від Степового в 3 км на північний захід від Авдіївки. Також аналітики повідомили, що росіяни домоглися просування на захід і північний захід від Донецька. На кадрах з геоприв'язкою видно, як російські війська встановили прапор на південно-західній околиці Мар'їнки.

Водночас за даними Інституту з вивчення війни (ISW), один з російських військкорів заявив, що нібито окупанти нещодавно просунулися на 1,5 км в районі Кремінної, хоча ISW не побачив візуального підтвердження цього твердження.

Прессекретар командування Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо заявив, що погана погода призвела до зменшення атак російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках.

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