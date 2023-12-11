При цьому в районі Кремінної російські війська ніяких успіхів домогтися не можуть.

Російський війська продовжили локалізовані наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але не домоглися будь-яких підтверджених успіхів.

Про це йдеться у звіті Інституту з вивчення війни (ISW). При цьому, там вказали, що один з російських воєнкорів заявив, що нібито окупанти нещодавно просунулися на 1,5 км в районі Кремінної, хоча ISW не побачив візуального підтвердження цього твердження.

Прес-секретар командування Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо заявив, що погана погода, в тому числі крижаний дощ і мінусова температура, призвела до зменшення атак російських військ на Куп'янському і Лиманському напрямках. А ще один російський воєнкор заявив, що ЗСУ стабілізували лінію фронту біля Іванівки (20 км на південний схід від Куп'янська) і що російським військам не вдалося прорвати оборону ЗСУ біля Синьківки через щільні українські мінні поля.

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Крім того, аналітики відзначили, що російські війська провели наземні атаки на північний схід від Бахмута, але не домоглися ніяких підтверджених успіхів.

При цьому, як йдеться у звіті, окупанти продовжили наступальні операції під Авдіївкою і домоглися підтвердженого просування. Геолокаційні кадри показують, що вони просунулися на схід від Степового в 3 км на північний захід від Авдіївки.

Також аналітики повідомили, що росіяни домоглися просування на захід і північний захід від Донецька. На кадрах з геоприв'язкою видно, як російські війська встановили прапор на південно-західній околиці Мар'їнки, що вказує на те, що російські війська незначно просунулися далі в саме місто.

Ситуація в Мар'їнці

Нещодавно британська розвідка розповіла, що наступальні операції РФ в районі Мар'їнки є частиною осіннього наступу окупантів з метою розширення контролю над рештою Донецької області.

А 6 грудня військовий аналітик, полковник запасу ЗСУ Петро Черник пояснив, чому останнім часом російські окупанти зосередили зусилля на місті Мар'їнка, яке фактично зруйноване.

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