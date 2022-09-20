Також у Новоайдарі виведено з ладу близько 50 одиниць військової техніки та знищено боєприпаси.

Військовослужбовці Збройних Сил України знищили 70% особового складу російських окупантів у Сватовому Луганської області.

Про це повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"В районі населеного пункту Сватове підрозділи Сил оборони завдали ураження по району зосередження живої сили ворога. Відомо, що 70% особового складу, що знаходився на зазначеному об’єкті, загинуло", - сказано в зведенні.

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Також повідомляється, що в районі Новоайдара українські військові знищили близько 50 одиниць військової техніки та боєприпаси.

"В районі населеного пункту Новоайдар Луганської області підтверджено успішне вогневе ураження району зосередження озброєння та військової техніки противника 18 вересня поточного року. Тоді було ліквідовано та виведено з ладу близько 50 одиниць військової техніки та знищено боєприпаси", - йдеться в зведенні.

Як повідомляв УНІАН, вночі 18 вересня внаслідок вибуху в приміщенні колишнього автовокзалу в Сватовому були ліквідовані й поранені російські військові, котрі там проживали. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай спершу не назвав кількість втрат окупантів, але показав фото, на якому можна побачити повністю зруйновані будівлі.

Згодом Гайдай повідомив, що в результаті нічної "бавовни" у тимчасово окупованому Сватовому було ліквідовано біля 200 солдат російської армії.

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