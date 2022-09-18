Вибух стався сьогодні вночі, у готелі на старому автовокзалі, де розташувалися російські окупанти.

В результаті нічної "бавовни" у тимчасово окупованому Сватовому Луганської області було ліквідовано біля 200 солдат російської армії.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи питання про оперативну ситуацію та "бавовну" на Луганщині.

"Можу сказати що достатньо влучно десь ця "бавовна" відбувається. Тому що чітко вона відбувається в якихось готелях або гуртожитках, або в інших приміщеннях, де якраз компактно проживають представники російської армії. В них великі втрати за останній час. Тільки сьогодні вночі у Сватовому стався вибух у приміщенні колишної автостанції, потім там зробили готель. І десь біля 200 солдат російської армії там загинуло", - сказав Гайдай.

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Він додав, що загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганщини готуються до оборони, глушать інтернет та мобільний зв’язок і посилюють перевірку серед місцевих мешканців.

"По великому рахунку зараз ми бачимо, що вони стягують війська до лінії фронту, готуються до оборони. Готуються ретельно, але склади так само взриваються і з боєкомплектом в них можуть бути так само певні проблеми. Окупанти дуже-дуже активно зараз глушать повністю весь зв’язок - як мобільний, так інтернет, і ретельні перевірки роблять місцевому населенню", - підкреслив Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі, 18 вересня, внаслідок вибуху в приміщенні колишнього автовокзалу в Сватовому були ліквідовані й поранені російські військові, котрі там проживали. Сергій Гайдай тоді не назвав кількість втрат окупантів, але показав фото, на якому можна побачити повністю зруйновані будівлі.

Сьогодні в Луганській ОВА також повідомили, що в області російські окупанти будують оборонні споруди, через значні втрати під час відступу з Харківщини продовжують збирати чоловіків по вулицях. Через відсутність інтернету місцеве населення майже не володіє поточною інформацією на фронті, тому окупанти не втрачають можливості маніпулювати громадською думкою.

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